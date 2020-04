Veelgestelde vragen Heeft u vragen over een nieuw af te sluiten abonnement? Kijk bij de veel gestelde vragen of neem dan contact op met de klantenservice van leesmap.nl.

Corona virus

De gezondheid en veiligheid van onze abonnees en medewerkers staan voorop en daarom houden we bij Leesmap.nl & Leestafel.nl de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet in de gaten.

We treffen uiteraard maatregelen waar dat nuttig en nodig is. We volgen daarbij de algemene richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en andere autoriteiten.

Bezorging

Het virus kan niet worden overgedragen via een leesmap of tijdschrift. Wij bezorgen daarom zoals gebruikelijk de leesmap en het leestafelpakket voor onze abonnees.

We zorgen er voor dat onze medewerkers weten wat ze moeten doen om gezond te blijven en zo hygiënisch mogelijk te werken.

Wat kunt u doen als abonnee?

Wij verzoeken u als abonnee om de leesmap de komende weken buiten aan de deur te zetten in een plastic zak om zodoende het aantal contactmomenten voor u maar ook voor onze bezorgers te beperken. Indien u daarnaast contant per week betaald is dit wellicht het moment om per bankmachtiging te gaan betalen. Automatisch betalen kunt u meteen regelen op https://mijn.leesmap.nl/betaalwijze

Wanneer heb je kans op het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt. De kans is veel groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus.

Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst als je:

• Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)

• En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:

China (inclusief Hong Kong en Macau)

Singapore

Zuid-Korea

Iran

Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

• Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.



Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het zijn:

- Was je handen regelmatig

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

- Gebruik papieren zakdoekjes

Kan het nieuwe coronavirus (COVID-19) zich ook via de lucht verspreiden?

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden.

Kan het nieuwe coronavirus zich verspreiden op een andere wijze?

De kans dat mensen besmet raken op een andere wijze dan overdracht via hoesten en niezen is zeer gering. Verspreiding door bijvoorbeeld postpakketjes of tijdschriften wordt niet reëel geacht. Omdat het nieuwe coronavirus wel via vieze handen overgedragen kan worden, is regelmatig handen wassen een goede maatregel om verspreiding te voorkomen.

Hoe lang kan het nieuwe coronavirus overleven buiten het lichaam?

Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang dat precies is, is nu nog onbekend.

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus (COVID-19) overdragen?

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een kleine rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Door hoesten en niezen brengt hij het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

Meer informatie nodig

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen over voorkomen besmetting